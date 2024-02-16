الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ميركل تحمل روسيا مسئولية وفاة المعارض نافالنى

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

حَمَّلَتْ المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الدولة الروسية المسئولية عن موت المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في سجنه في سيبيريا.

وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاة المعارض البارز في السجن، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وكتبت ميركل، على منصة إكس، في برلين اليوم، "نافالني راح ضحية لعنف الدولة القمعي في روسيا.. إنه لأمر مروع أن يتم إسكات صوت شجاع ولا يعرف الخوف كان يدافع عن بلاده، بأساليب فظيعة".

وأعربت السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، عن مواساتها مع أقارب نافالني قائلة: "تعاطفى ومواساتى لزوجته وأطفاله وأصدقائه وموظفيه".

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ميركل أليكسي نافالني سيبيريا

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