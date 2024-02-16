بعد القبض على سوزي الأردنية.. كيف قضت السوشيال ميديا على حياة البلوجرز؟

أثار خبر القبض على البلوجر سوزي أيمن، الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" ضجة واسعة، خاصة بعد انتشار الفيديوهات التي تتضمن مقاطع لها أثناء سب وقذف والدها وعائلتها، وتصدرها التريند، وتعمدها استغلال مرض شقيقتها التوأم مي أيمن، في أغلب مقاطع الفيديو التي تقوم ببثها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر التيك توك.

ولا تعتبر سوزي الأردنية الأولى، في مثل تلك الوقائع، ولكن هل يا ترى تكون الأخيرة، ويتوقف البلوجرز عن انتهاك معايير المجتمع، خلال مقاطع الفيديو لتحقيق الشهرة وكسب المال، حيث سبقها العديد من البلوجرز إلى السجون، في وقائع مماثلة، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز البلوجرز، الذين دمرت السوشيال ميديا حياتهم للأبد، بل ودمرت أسرهم أيضًا.

هبة السيد

كان من بين أشهر الوقائع في الفترة الأخيرة، هبة السيد، التي خرجت خلال بث مباشر لتسرد أفعال فاضحة بين أبنائها، وتم القبض عليها بتهمة التشهير بهم وتم سجنها ونجلها الأكبر "محمد" أيضًا، الذي كان طالبًا في الثانوية العامة وضاع مستقبله، بسبب البحث عن المال و الشهرة.

سلمى الغازولي

أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصول بلاغات من خمس أشخاص يعملون في مجال التواصل الاجتماعي، تفيد بتضررهم من 5 أشخاص لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه، مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون الوفاء بذلك.

لوشا

البلوجر لوشا ظهر في فيديوهات عبر تطبيق تيك توك تحت مسمى "الثبات على المبدأ" ويتابع حسابه على فيسبوك أكثر من ربع مليون شخص، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا" في أحد الكمائن بشبرا، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن 10 سنوات بتهمة الخطف.