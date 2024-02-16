إصابة 5 إسرائيليين بينهم 4 حالتهم خطيرة جرّاء إطلاق نار فى عسقلان

أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة 5 إسرائيليين بينهم 4 في حالة خطيرة، جرّاء إطلاق نار شمال كريات ملاخي في عسقلان، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

الشرطة تطلب من المستوطنين التزام المنازل قرب محيط عملية إطلاق النار

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة تطلب من المستوطنين التزام المنازل قرب محيط عملية إطلاق النار في كريات ملاخي شرق أسدود.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الشرطة، أن حادث إطلاق النار على محطة حافلات في كريات ملاخي خطير للغاية.