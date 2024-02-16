الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الجارديان" فى رسالة لبايدن: إقامة الدولة الفلسطينية تتطلب ثلاث ركائز

بايدن
بايدن

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في رسالة وجهتها للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تتطلب تحقيق ثلاث ركائز، من بينها قيام الدول الغربية بتهميش اليمين المتطرف الإسرائيلي، وممثليه في الحكومة.

وأضافت الجارديان أن اليمين المتطرف يعمل على تقويض سلامة شعب إسرائيل، ومصالح الغرب والعالم في المنطقة.

أما الأمر الثاني الذي يجب تحقيقه، بحسب الصحيفة، هو تطبيق القرار الأممي 242 الذي يرفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وثالثا، تحقيق إصلاح للهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجعلها أكثر ديمقراطية وعرضة للمساءلة.

ويتناول التقرير التطورات الأخيرة، بعد التلميحات الأمريكية والبريطانية عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتساءل التقرير إن كانت هذه التطورات تمثل انفراجة حقيقية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أم أنها مجرد محاولة لإضفاء طابع رسمي على الاحتلال الإسرائيلي.

وناقشت الصحيفة تفسيرين للاتجاه الأمريكي البريطاني، وقالت إن الأول يتوافق مع القرار الأممي 242 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، مقابل التطبيع.

أما التفسير الثاني، الذي يبدو أكثر ترجيحًا بحسب الصحيفة، فيشير إلى وجود دويلة وليس دولة معترف بها بالكامل.

ونوهت الصحيفة إلى أن الخطاب الأمريكي، لا يشير إلى دعم دولة فلسطينية على أساس تعريف قائم حاليا لمفهوم الدولة، ويبدو أن المقترح لإنشاء دويلة على غرار "البانتوستانات" التي أنشأها نظام "الأبارتهايد" العنصري في جنوب إفريقيا.

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