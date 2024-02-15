مدير عام الشحن والتصدير: معدل الصادرات المصرية للمحاصيل الزراعية فى تزايد

قال المهندس أشرف محمود، مدير عام الشحن والتصدير، إن الحجر الزراعي يتواجد بقوة منذ بداية رحلة التصدير وإعداد المحصول داخل المحطات وحتى إتمام الثفقة بالكامل، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة المنتج المصري بالخارج.

تصدير المنتج المصري للخارج

وأكد المهندس أشرف محمود، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يتم الحصول على شهادة زراعة قبل تحميل المنتج المصري في الطائرات ليصل إلى الدولة المستوردة.

وتابع: "موانئ الشركة المستوردة تقوم بالاطلاع على المستندات الزراعية التي توجد مع المنتج المصري؛ للتأكد من تطابق المواصفات مع شروط الدولة المستوردة".

سمعة المنتج المصري

واستطرد: "كميات الرفض للمحاصيل الزراعية المصرية أصبحت منعدمة بصورة كبيرة، وذلك بسبب جودة المنتج المصري ومطابقته للمعايير الدولية الخاصة بالتصدير".