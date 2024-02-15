عبدالباسط خليفة: نصدر الموالح لأكثر من 60 دولة على مستوى العالم

قال عبد الباسط خليفة، مدير أحد محطات تصدير الموالح، إن خطوط الإنتاج التي يتم العمل بها محطة وتعبئة الموالح بمحافظة البحيرة تم استيرادها من أوروبا، ونهدف من خلالها فرز محكم للمنتجات الزراعية قبل تصديرها للخارج.

تصدير الموالح للخارج

وأكد عبدالباسط خليفة، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأجهزة داخل هذه المحطة تقوم بأخذ أكثر من 160 صورة للثمرة الواحدة، وذلك من أجل التأكد من تطابق المواصفات المتوافرة في هذه الثمرة مع المعايير الدولية الخاصة بالتصدير.

وأضاف في حديثه، أنه الأجهزة الحديثة داخل المحطة تقوم بفرز المحصول وفق الوزن وجودة الثمرة نفسها.

وتابع: "الطاقة الإنتاجية داخل المحطة تتخطى 400 عامل غير الجهات الإدارية في المحطة، لذا طاقة العمل بالكامل داخل المحطة تتخطى الـ600 موظف".

تصدير البرتقال

واستطرد: "نقوم بتصدير الموالح لأكثر من 60 دولة بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي، كندا، أمريكا الجنوبية، وأستراليا، ويمكن القول إن البرتقال المصري عليه طلب كبير من العالم بأكمله".