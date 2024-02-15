الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالباسط خليفة: نصدر الموالح لأكثر من 60 دولة على مستوى العالم

برنامج الحياة اليوم
برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي مصطفى شردي

قال عبد الباسط خليفة، مدير أحد محطات تصدير الموالح، إن خطوط الإنتاج التي يتم العمل بها محطة وتعبئة الموالح بمحافظة البحيرة تم استيرادها من أوروبا، ونهدف من خلالها فرز محكم للمنتجات الزراعية قبل تصديرها للخارج.

تصدير الموالح للخارج 

وأكد عبدالباسط خليفة، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأجهزة داخل هذه المحطة تقوم بأخذ أكثر من 160 صورة للثمرة الواحدة، وذلك من أجل التأكد من تطابق المواصفات المتوافرة في هذه الثمرة مع المعايير الدولية الخاصة بالتصدير.

وأضاف في حديثه، أنه الأجهزة الحديثة داخل المحطة تقوم بفرز المحصول وفق الوزن وجودة الثمرة نفسها.

وتابع: "الطاقة الإنتاجية داخل المحطة تتخطى 400 عامل غير الجهات الإدارية في المحطة، لذا طاقة العمل بالكامل داخل المحطة تتخطى الـ600 موظف".

تصدير البرتقال 

واستطرد: "نقوم بتصدير الموالح لأكثر من 60 دولة بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي، كندا، أمريكا الجنوبية، وأستراليا، ويمكن القول إن البرتقال المصري عليه طلب كبير من العالم بأكمله".

عبد الباسط خليفة مدير أحد محطات تصدير الموالح الحياة اليوم الحياة محمد شردي

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

مصرع قاض بمحكمة دمنهور في حادث قطار بالمنوفية

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى