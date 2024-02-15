الحملة الرسمية للرئيس السيسي تُكرم قيادات تحالف الأحزاب المصرية

كرم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، على دوره الهام خلال الانتخابات الرئاسية.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة شكر وتقدير للنائب تيسير مطر ولجميع قيادات وأعضاء الحزب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ووجه النائب تيسير مطر بعد تكريمه وتسلمه رساله وشهاده التكريم من المستشار محمود فوزي رسالة شكر للحملة الرسمية برئاسة المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الحملة على ما قاموا بها به وكان له دور كبير في فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسه الجمهوريه ونيل ثقه الشعب لفتره رئاسه جديدة.