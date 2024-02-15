الحملة الرسمية للرئيس السيسى تُكرم كوادر حزب الحرية المصرى

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حزب الحرية المصرى، ممثلا فى الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب؛ ود. أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى ومسئول الاتصال مع الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية، تقديرًا للمجهود الكبير خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في كتابة فصل جديد من تاريخ مصر من خلال العمل الجماعى والتشاركى فى حشد المواطنين أمام صناديق الانتخابات.

وسلم المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتسليم د. ممدوح محمد محمود رئيس جزب الحرية المصرى، درع التكريم وشهادة تقدير للحزب إضافة إلى شهادة تقدير باسمه شخصيا، كما تسلم د. أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى ومسئول الاتصال مع الحملة الرسمية شهادة تقدير.

من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بدور قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التكريم يعد توثيق للنجاحات الكبيرة، التى تحققت خلال الفترة الماضية، موضحا أن جميع الأحزاب والقوى السياسية التقت على أرضية وطنية لدعم الدولة المصرية.

وقال المستشار محمود فوزى إن ما تتعرض له مصر من ضغوط ليس من قبيل الصدفة، داعيًا إلى ضرورة التصدى ومواجهة تلك التحديات من خلال تنمية الوعى العام لدى المواطنين، مؤكدا أن مصر نجحت فى إحباط كل المخططات والمساومات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



وأشاد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة الرسمية، بدور حزب الحرية المصرى، فى الانتخابات الرئاسية، والاصطفاف الوطنى المميز خلال تلك المرحلة المهمة.



وتوجه د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، بالشكر والتقدير للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا التكريم المتميز الذى نعتز ونفتخر به جميعا.

وأكد رئيس الحزب أن قيادات وأعضاء "الحرية المصرى" قاموا بواجبهم الوطنى فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إيمانا وتقديرا لدوره الوطنى الكبير فى الحفاظ على مؤسسات ومقدرات الدولة المصرى وأمنها القومى.

وجدد "ممدوح" دعم ومساندة الحزب، للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضه للحفاظ على الأمن القومى، وسنظل على العهد دائما داعمين للرئيس فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأعرب رئيس الحزب عن شكره وتقديره للرئيس السيسى صاحب المواقف الوطنية فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف الأمن القومى، مشيرا إلى أن العالم كله شاهد على مواقف مصر وقيادتها السياسية مما يحدث من عدوان غاشم وحرب إبادة جماعية للشعب الفلسطينى، ونجاح مصر فى تغيير وجهة نظر دول العالم برفض التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية.



من جانبه، قال أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى ومسئول الاتصال مع الحملة الرسمية، إن الحملة الرسمية تعد من أقوى الحملات الرئاسية على مستوى العالم، وكان لها دور بارز فى انجاح الانتخابات بفضل التكاتف والعمل المستمر على مدار الساعة، مؤكدا أن التكريم من جانب الحملة يعد بمثابة تكريم لجميع قيادات وأعضاء الحزب.

كما أكدت النائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى أن الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى تعد نموذجًا يحتذى به للانتخابات فى كل دول العالم، وتوجهت بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الحملة للدور الكبير خلال فترة الانتخابات.



وقالت النائبة جيهان البيومى، رئيس لجنة المرأة بحزب الحرية المصرى أن الحملة الرسمية بالتنسيق مع باقى الأحزاب السياسية كان لهم دور بارز فى الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى ضرورة العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء.



أما النائب يوسف خطاب، أمين حزب الحرية، بمحافظة الجيزة فأشاد بدور الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا اصطفاف جميع قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى خلف القيادة السياسية.



من جانبه قال جلال الزغاط، أمين حزب الحرية، بمحافظة القاهرة إننا عشنا تجربة سياسية رائعة، وكان هناك تناغم مهم بين الحملة الرسمية والحزب، مؤكدًا على استمرار الدعم للرئيس السيسى فى جميع المجالات.



أما عبد الفتاح الديب، أمين الحزب بالدقهلية، فأكد على ضرورة استمرار العمل والتنسيق بين الحملة والأحزاب السياسية.