الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب ملقى بأحد شوارع النزهة

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

صرحت جهات التحقيق فى النزهة بـ دفن جثة شاب ملقى بأحد شوارع منطقة النزهة وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع شاب بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور انتقلت قوة امنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

بالتحرى تبين أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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