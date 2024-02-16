الجمعة 16 فبراير 2024
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الثقافة

قبل عتبات البهجة.. أعمال أدبية استند إليها يحيى الفخرانى فى أعماله

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

قبل مسلسله عتبات الجنة، والذي يشارك به النجم  يحيى الفخراني في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، قدم الفخراني العديد من الأعمال الفنية المقتبسة من أعمال أدبية إبداعية، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

قبل عتبات البهجة.. أعمال أدبية استند إليها يحيى الفخراني في أعماله

في العام 2015، قدم يحيى الفخراني المسلسل الإذاعي “أحلام شهرزاد”، عن رواية لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين. والتي صدرت لأول مرة عام 1951. وقدمت الكاتبة لميس جابر المعالجة الدرامية للمسلسل والذي شارك الفخراني في بطولته كل من: هبة توفيق، إيهاب فهمي، لطفي لبيب، سليمان عيد.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الخيال والقصص السحرية على طريقة حكايات ألف ليلة وليلة، والحكاية التي تتولد عنها وتتفرع منها عشرات الحكايات.

وبالإضافة إلى عتبات الجنة، قدم الفخراني أيضا في نفس العام ــ 2015 ــ مسرحيته “ليلة من ألف ليلة”، من تأليف بيرم التونسي، والذي كان التونسي قد مصرها عن نص فرنسي بعنوان “لو كنت ملكا”، وقدمه من قبل الفخراني عزيز عيد وفاطمة رشدي.

شارك الفخراني في عرض “ليلة من ألف ليلة”، لطفي لبيب، ضياء عبد الخالق، هبة مجدي، محمد محسن، وأخرجها محسن حلمي.

وقبل عتبات الجنة، قدم الفخراني أيضا عن رائعة الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، “الملك لير”، مسلسله التلفزيوني “دهشة” في العام 2014، وعالج القصة عبد الرحيم كمال، وشارك الفخراني بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، نبيل الحلفاوي، محمد وفيق ومن إخراج شادي الفخراني. 

وتدور أحداث القصة حول الباسل حمد الباشا، والذي يقرر أن يوزع ثروته الطائلة على بناته الثلاث وهو على قيد الحياة، ومن هنا تنكشف حقيقة البنات الثلاثة، بعدما ورثن والداهن وهو حي يرزق. 

وكان الفخراني قد قدم قصة الملك لير أيضا على المسرح، أول مرة كانت في العام 2001، والمرة الثانية في العام 2019.

خرج ولم يعد عن رواية براعم الربيع

وقبل عتبات الجنة، أيضا قدم يحيى الفخراني واحدا من أبرز أدواره السينمائية مع المخرج محمد خان، فيلم خرج ولم يعد، والذي استوحي خان قصته من الرواية الإنجليزية “براعم الربيع”، للكاتب أرنست بيست. والفيلم من إنتاج عام 1984، وشاركه البطولة فريد شوقي، ليلي علوي، عايدة عبد العزيز، توفيق الدقن، والفيلم يعالج قضية المدينة التي تسحق روح الإنسان ــ عطية ــ وكيف فر منها إلي عالم القرية، أو ثنائية الحضارة وما جرته علي البشرية والحياة البسيطة والعودة للطبيعة.

ومن الأفلام السينمائية أيضا التي لعب بطولتها يحيى الفخراني، عن قصص وروايات أدبية، قبل مسلسله عتبات الجنة، عن رواية إبراهيم عبد المجيد، الفيلم التلفزيوني “محاكمة علي بابا”، عن قصة للكاتب أحمد رجب، الفيلم من إنتاج 1987، ومن إخراج إبراهيم الشقنقيري، وشاركته البطولة إسعاد يونس وسيد صادق. 

كما قدم يحيى الفخراني عن رواية إحسان عبد القدوس. في العام 1977، مسلسل “لا شيء يهم”، وشارك بطولته فردوس عبد الحميد، آثار الحكيم، صفية العمري، ومن إخراج مهدي الفاسي.         

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