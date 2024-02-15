الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"فخورين ببلدنا".. خالد الجندي: مفيش دولة في العالم دعمت غزة قد مصر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أشاد الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، بالدولة المصرية التي تحرص على الاستمرار في دعم الدولة الفلسطينية.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي: "أحب أشيد بدولتي وحقيقي أنا فخور بيها قد الدنيا كلها، مفيش حالة فخر قد مانملكه تجاه هذا البلد المعطاء، مش هتكلم عن نجاحات القيادة السياسية اللي خلت زعماء العالم يجوا لغاية عندنا، في ضيافة الرئيس السيسي".

وتابع: "القيادة السياسية فرضت نفسها على العالم بأسره وده مش هتكلم فيه، ولكن هتكلم اننا رغم مانعانيه من بعض المشكلات الاقتصادية نتيجة الحصار اللي اتفرض علينا، إن مصر مستمرة في معاونة أهالينا في غزة ورفح بشكل منقطع النظير مفيش دولة في العالم عملته".

وكان دعا الشيخ خالد الجندي،للتبرع لدعم غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الشعواء عليها وقتل الأطفال والنساء والأبرياء، قائلا: "لدينا جمعيات ومؤسسات جميعها تشرف عليا الدولة، جمعية الأورمان، بنك الطعام، جمعية حياة كريمة، وغيرها من الجمعيات التي تضمن فيها عدم ضياع مالك وما تريد إرساله". 

غزة قطاع غزة فلسطين مصر دعم غزة

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