احذر.. تناول الطعام في السرير يصيبك بـ5 مشاكل صحية

نشر موقع ديلي ميل البريطانية دراسة حديثة تؤكد أن تناول الطعام في سريرك قد يضر بصحتك سرًا دون أن تعرف، فقد قد يكون هناك لإغراء حمل وجباتك الخفيفة أو حتى الطبق الرئيسي إلى السرير أحيانًا، لكن القيام بذلك في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالنظافة، ومشاكل في النوم والحساسية، وتسوس الأسنان.

لا يقتصر الأمر على الطعام فقط، فغالبًا ما ينصح الخبراء بعدم العمل في غرفة النوم أيضًا؛ لأن القيام بذلك يمكن أن يؤدي لانخفاض اليقظة والتركيز والإنتاجية، وينطبق الشيء نفسه على عادات تناول الطعام الخاصة بك.

فعندما تتناول الطعام في سريرك، يمكن للفتات الصغيرة من طبقك أن تجد مكانها في زوايا سريرك وملاءتك، مما يجذب كميات كبيرة من العفن والجراثيم التي قد تؤدي بدورها إلى الحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي والتهابات أخرى.

ولوحظ أن تناول الطعام في السرير يمكن أن يتعارض مع الأكل اليقظ حيث ينصب التركيز على الاسترخاء أكثر من الاستمتاع بكل قضمة من وجبتك.

يستلقي بعض الأشخاص أيضًا أثناء تناول الطعام إذا كانوا في السرير، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة؛ لأن عدم الجلوس بشكل مستقيم يمكن أن يساهم في ارتجاع الحمض لدى الأشخاص ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز الإفراط في تناول الطعام حيث من المرجح أن تشاهد التلفاز أو شاشة الهاتف المحمول عندما تتناول الطعام في سريرك.

أشار د.برافينا مارك استشاري التغذية في مستشفى أمريتا في بريطانيا الى أن تناول الطعام في السرير يمكن أن يؤدي إلى تناول الأشخاص لأجزاء كبيرة من الطعام.

قال "تناول الطعام في السرير قد يؤدي إلى الانحرافات، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ونسيان التحكم في حصص الطعام، فإن اتباع نظام غذائي متوازن ومضبوط ضروري للحفاظ على صحة أجسامنا وتلبية جميع احتياجاتنا الغذائية، وايضا إن تحديد حجم الحصص بشكل مناسب أمر ضروري لتجنب الوجبات الكبيرة".

وهناك مجموعة من المشكلات الأخرى التي قد تنشأ بسبب تناول الطعام في السرير، منعًا ارباك العقل ويمكن أن يؤدي الوضع الخاطئ إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأضاف أن تناول الطعام في السرير يمكن أن يعطل النوم، لأن السرير مخصص للنوم في المقام الأول، وإن المشاركة في أنشطة مثل تناول الوجبات الخفيفة أو تناول الطعام أو مشاهدة التلفزيون في السرير يمكن أن تربك العقل بشأن الغرض منه، كما أن الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع المريء وعسر الهضم، وحرقة المعدة بسبب عدم اكتمال عملية هضم الطعام، ويمكن أن تسبب هذه الوضعية أيضًا ارتجاعًا حمضيًا عن طريق وضع الجهاز الهضمي في وضع حرج، وايضا نظافة الفم أمر بالغ الأهمية؛ فتناول الطعام في السرير يؤدي إلى إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة وغسل الفم بعد تناول الطعام وذلك يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان".

الآثار الجانبية لتناول الطعام في سريرك

يشاركنا الدكتور شارما 5 آثار جانبية لتناول الطعام في السرير على صحتك والتي قد لا تكون على علم بها.

1. الفوضى والبقع:

تناول الطعام في السرير يمكن أن يترك فراشك مغطى بالانسكابات والفتات والبقع التي يصعب تنظيفها ويمكن أن تجذب الآفات مثل بق الفراش والنمل.

2. سوء الهضم:

الاستلقاء أثناء تناول الطعام يمكن أن يسبب عدم الراحة، والانتفاخ، أو حتى الارتجاع الحمضي عن طريق عرقلة التدفق الطبيعي للعصائر الهضمية، بشكل عام، تناول الطعام بشكل مستقيم يعزز عملية الهضم بشكل أفضل ويكون أكثر صحة.

3. خطر حدوث مشاكل صحية:

تناول الطعام في السرير يزيد من فرصة تناول الفتات أو الجزيئات الصغيرة الأخرى، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو الحساسية الأخرى.

4. المخاوف المتعلقة بالنظافة:

يمكن لبقايا الطعام المتبقية على السرير مع مرور الوقت أن تجذب العفن والجراثيم، مما يجعل بيئة النوم غير صحية وربما غير صحية يمكن تسهيل الحفاظ على ممارسات النظافة المناسبة من خلال الحفاظ على السرير مرتبًا واستخدامه للنوم فقط.

5. مشاكل النوم:

من خلال ربط السرير بأنشطة أخرى غير النوم، قد يتداخل تناول الطعام في السرير مع دورة نومك ويزيد من صعوبة الاسترخاء والنوم عندما تريد ذلك حقًا.