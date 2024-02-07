كيف تتخلص من عادة تناول الطعام خارج المنزل لتتمتع بصحة جيدة؟

يتمكن أغلبنا من التخلص من عادة تناول الطعام خارج المنزل، وهو ما يثر علينا بشكل سلبي، ويقلل من رغبتنا فى تناول الطعام داخل المنزل، ونوضح فى السطور التالية مجموعة من النصائح التى تساعد فى تقليل الرغبة فى تناول الطعام خارج المنزل.

طهي المزيد من الوجبات في المنزل

يعد بذل الجهد لطهي المزيد من الوجبات في المنزل أحد أفضل الطرق لتقليل تناول الوجبات السريعة، في كثير من الأحيان، يختار الأشخاص الأطعمة المريحة، مثل مشروبات القهوة المحلاة، والكعك، والوجبات السريعة، أثناء تنقلهم وليس لديهم خيارات أخرى للوجبات أو الوجبات الخفيفة.

يمكن أن يساعد طهي المزيد من الطعام في المنزل، بما في ذلك إعداد الوجبات، في تقليل اعتمادك على الأطعمة الجاهزة وضمان حصولك دائمًا على وجبة صحية أو وجبة خفيفة في متناول اليد.

تناول المزيد من البروتين:

البروتين هو العنصر الغذائي الأكثر إشباعًا وله تأثير قوي على تناولك للطعام واختياراتك الغذائية، تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول البروتين هو وسيلة فعالة لتقليل تناول الوجبات الخفيفة ومنع الإفراط في تناول الطعام، مما قد يساعدك على تقليل تناول الوجبات السريعة.



كما تشير بعض الأبحاث إلى أن تقليل الكربوهيدرات واستبدال الكربوهيدرات بمصادر الدهون والبروتين يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وكذلك تناول السعرات الحرارية بشكل عام.



زود جسمك بالوقود بانتظام:

قد يبدو حرمان جسمك من السعرات الحرارية أو الإفراط في تقييد تناول الطعام طريقة فعالة لتعزيز فقدان الوزن أو منع تناول الوجبات السريعة، ولكن يمكن أن يكون له في الواقع تأثير معاكس.

على الرغم من أن العلاقة بين تأثير تقييد السعرات الحرارية على الرغبة الشديدة وتناول السعرات الحرارية معقدة، إلا أن بعض الأبحاث تظهر أن تخطي الوجبات وحرمان الجسم من بعض الأطعمة يمكن أن يزيد الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة.

تناول المزيد من الأطعمة المشبعة:

إذا كنت تعاني من نظامك الغذائي واختياراتك الغذائية، فإن تعلم المزيد حول كيفية تأثير بعض الأطعمة على جسمك ومستويات الجوع قد يساعدك على تطوير خطة أكل أكثر صحة وتقليل تناولك للوجبات السريعة.

تحتوي معظم الأطعمة السريعة على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولكنها منخفضة في العناصر الغذائية المُشبعة، مثل الألياف والبروتين والدهون الصحية. البروتين والألياف مهمان بشكل خاص للشبع، حيث يساعدان جسمك على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.