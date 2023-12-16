لماذا يجب عليك تناول الطعام ببطيء وما علاقته بخسارة الوزن؟

لا يعلم الكثير أن هناك فوائد عديدة لتناول الأكل بشكل بطيء، ‏وهو ما يجعل معظم من يتناول الأكل بشكل سريع أو يتناول أمام التلفاز وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الجسم ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة بفوائد تناول الأكل بشكل بطيء.

تناول الطعام ببطيء يساعد فى تحسين عمل الجهاز الهضمي

فكما جاء في موقع"بولد سكاي"، وهناك مجموعة من الفوائد التي تعود على الجسم من تناول الطعام بشكل بطيء، والتي يتمثل أهمها في تحسين عمل الجهاز الهضمي فعند تناول الطعام ببطء نعطي فرصة للجهاز الهضمي، الهضم الطعام بشكل صحي وذلك لأن التناول الطعام ببطء يساعد على مضغ بشكل جيد وهو ما يزيد من فرص هضم الطعام.

تناول الطعام ببطيء يحميك من الانتفاخ وعسر الهضم

‏كما يساعد تناول الطعام ببطء على الاستفادة من القيمة الغذائية للطعام، كما يساعد تناول الطعام ببطيء بتقليل فرص الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، عندما نأكل ببطء، فإن دماغنا لديه الوقت لتسجيل أننا ممتلئون، مما يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام وتعزيز خسارة الوزن

تعرف على علاقة تناول الطعام ببطيء وخسارة الرزن

كما يساعد تناول الطعام ببطيء فى التخلص من مشكلة الاحساس بالجوع الوهمي، كما أن الأكل ببطء أكثر صحة لأنه يساعد تناول الطعام ببطء في منع حالات الاصابة بالسمنة لأن المخ يعطيك إحساس بالشبع بعد 15 دقيقة من من تناول الطعام فعندما تضغط الطعام بشكل بطيء ستجعل مخك يعطي إشارة الشبع بعد مرور 15 دقيقة دون أن تفرض في تناول الطعام وهو ما يساعدك في خسارة الوزن بشكل كبير.