عضو بـ"صحة الشيوخ": زيارة الرئيس التركى تؤسس لبناء علاقات قوية بين القاهرة وأنقرة

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بـمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، تعتبر محطة تاريخية هامة في العلاقات بين مصر وتركيا بعد توترات دامت لأكثر من عشر سنوات بين البلدين، موضحًا أن تلك الزيارة بمثابة صفحة جديدة ناصعة البياض فى العلاقات بين مصر وتركيا.

الزيارة تؤسس لعلاقات وطيدة في أوضاع إقليمية ودولية بالغة التوتر

وأضاف"البدري"، فى تصريحات له اليوم، أن الزيارة تؤسس لبناء علاقات على أسس جديدة، في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التوتر، خاصة مع وجود رغبة حقيقية لدى البلدين لتعميق العلاقات والتنسيق المشترك مرة أخرى بما يحقق مصالح البلدين.

تعاون استراتيجي بين البلدين

وأشار النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن أول ثمار هذا التعاون والتنسيق، توقيع الاتفاقية الخاصة بمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، منوهًا إلى أن الاتفاقية تنص على عقد هذا المجلس بالتناوب كل عامين بين القاهرة وأنقرة، وأيضا سوف ترأس الرئيسان المصري والتركي، الاجتماعات المقبلة في شهر أبريل في أنقرة، مما يؤكد الرغبة الحقيقية في المضي قدمًا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين.

يشار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى زيارة تعد الأولى من نوعها، بعد انقطاع دام لـ11 عاما.

أبرزت وسائل الإعلام التركية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي وما شهده من اتفاقات ونتائج إيجابية وتطور في العلاقات المصرية- التركية.

وقالت صحيفة دوفار التركية- عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن أردوغان قام بأول زيارة له إلى مصر منذ 12 عامًا، حيث التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ركزت المناقشات على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.