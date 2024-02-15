مستثمرو أسوان: تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل (خاص)

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان أن هناك تطور في العلاقات المصرية بين مصر والبرازيل حيث شهدت العلاقات المصرية تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو3.4 مليار دولار اشتملت علي العديد من المنتجات الاستراتيجية الهامة.

وأضاف مصطفى لـ"الدستور"، أنه تتمتع مصر والبرازيل بتاريخ ثري وثقافات متنوعة، ولكل منهما اقتصاد قوي ومتنامٍ، ومن المهم تعزيز التعاون الاقتصادي بين هاتين الدولتين لتحقيق الازدهار المشترك وتحقيق الفوائد المتبادلة في مجالات عدة. يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل أمرًا مهمًا لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتابع أنه في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل تطورًا ملحوظًا. وقد تم توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة، مثل التجارة، والاستثمار، والصناعة، والزراعة، والسياحة، ومن المهم أيضًا تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات التقنية والعلمية.

موقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر

وأوضح أنه تحظى مصر بموقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر، ما يجعلها بوابة للتجارة مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن ناحية أخرى، تُعتبر البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مما يجعلها محورًا مهمًا لتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة.

وأكد أنه يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة السلع.

وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار في كلتا البلدين. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات ورجال الأعمال في كل بلد على الاستثمار في الشريك الآخر، كما يمكن إقامة شراكات استراتيجية في مجالات مثل الصناعات الزراعية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة.

وأكد أنه من المهم أيضًا تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، من خلال تبادل الطلاب والباحثين والأكاديميين يمكن للتعاون الأكاديمي أن يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين.