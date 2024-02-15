الخميس 15 فبراير 2024
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سياسي

"زراعة الشيوخ": القمة المصرية-التركية ترسم شكلًا جديدًا لعلاقات البلدين

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القمة المصرية التركية التى عقدت أمس بالقاهرة في ظل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، مشيرًا إلى أنها تؤكد قوة الدور المصري بالمنطقة، وترسم شكلًا جديدًا من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

القمة المصرية التركية

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، إن القمة المصرية التركية، ستكون لها نتائج جيدة على المستوى السياسي والاقتصادي، بما يخدم البلدين والمنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى ما تم من أهمية إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، حيث تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، في ظل وصول الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2023 إلى 2 مليار و943 مليون دولار أمريكي، ووصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 7٫1 مليار دولار.

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وتوقع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، بعد إجراء تلك القمة المصرية التركية، والاتفاق علي زيادة حجم التبادل التجاري.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضًا من المتوقع أن تكون هناك نتائج على المستوى السياسي بالمنطقة،  لا سيما بعد  مناقشة الطرفين للأزمات التى تواجه المنطقة، وبشكل خاص القضية الفلسطينية، موضحًا أن الزيارة نجحت في إظهار موقف مصرى- تركي موحد تجاه ما يحدث داخل قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة والنفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ القمة المصرية التركية بالقاهرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

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