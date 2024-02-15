أهالي تلا يشيعون جثمان أقدم محفظ للقرآن الكريم

شيع أهالي مدينة تلا وسط حالة من الحزن الشديد، جثمان فضيلة الشيخ محمود أحمد البدري، أقدم معلم للقرآن الكريم، عن عمر يناهز 86 عامًا والذي عاش خادما للقرآن الكريم طيلة حياته، رغم فقده بصره.

يذكر أن الشيخ مصطفى البدري كان حفيد شيخ الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئيس مصر الأسبق، وكان إمام لمسجده بقرية ميت أبو الكوم، وكان دومًا في استقباله ويجلس معه عند زيارته للقرية، وكان قد تفضل الله على الشيخ محمود أحمد البدري، بتحفيظ وتعليم القرآن مجودًا أكثر من سبعين سنة بعد أن أتمه وهو في سن صغيرة.

وكان قد شيع أهالي مدينة تلا الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد سيدنا الشيخ مصطفى النمر رضي الله عنه وأرضاه شيخه الذي أخذ عنه العهد والتربية والذي كان من المشايخ الذين تربي على يدي الشيخ الراحل.

يذكر أن الشيخ محمود البدري كان صاحب صوت عذب للقرآن الكريم، وتخرج على يديه العديد من الأجيال الحاملة لكتاب الله، وحزن عليه أهالي مركز تلا بالمنوفية بالكامل.