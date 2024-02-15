"بيطري المنوفية" يضبط 400 كيلو لحوم ودواجن خلال حملة تفتيشية مفاجئة

قال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إن إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع مديرية التموين والوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم وقويسنا، نفذوا حملة تفتيشية مكبرة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

الانتهاء من تحصين 183 ألف و559 رأس غنم

و على صعيد آخر، وفى ضوء المتابعة الدورية لأعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، حيث تم الانتهاء من تحصين 183 ألف و559 وذلك منذ انطلاق الحملة بنسبة 90،6%ز

وتواصل اللجان أعمالها اليومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وكان محافظ المنوفية قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرية الطب البيطري في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، والاستمرار في شن الحملات الرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.