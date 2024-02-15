الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسالة عاجلة من البرلمان الأوروبى لمواطنى التشيك

روبرتا ميتسولا
روبرتا ميتسولا

حثت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، المواطنين في التشيك، على التصويت في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، واستخدام حقهم في صياغة الشئون الأوروبية.

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وذكر راديو "براج" الدولي، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال زيارة العمل التي تقوم بها ميتسولا للعاصمة التشيكية براج، والتي اجتمعت خلالها مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل، ورئيس الوزراء بيتر فيالا، ورئيسي مجلسي البرلمان لمناقشة القضايا الأمنية، وميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة، والسياسة الزراعية وقانون حرية الإعلام الأوروبي، إلى جانب قضايا أخرى.

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يُشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل ستكون العاشرة منذ أول انتخابات مباشرة جرت عام 1979، كما أنها أول انتخابات للبرلمان الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا جمهورية التشيك برلمان الأوروبي الرئيس التشيكي بيتر بافيل

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