رسالة عاجلة من البرلمان الأوروبى لمواطنى التشيك

حثت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، المواطنين في التشيك، على التصويت في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، واستخدام حقهم في صياغة الشئون الأوروبية.



وذكر راديو "براج" الدولي، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال زيارة العمل التي تقوم بها ميتسولا للعاصمة التشيكية براج، والتي اجتمعت خلالها مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل، ورئيس الوزراء بيتر فيالا، ورئيسي مجلسي البرلمان لمناقشة القضايا الأمنية، وميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة، والسياسة الزراعية وقانون حرية الإعلام الأوروبي، إلى جانب قضايا أخرى.



يُشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل ستكون العاشرة منذ أول انتخابات مباشرة جرت عام 1979، كما أنها أول انتخابات للبرلمان الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.