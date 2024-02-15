الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأونروا": سنواصل جهود توفير الخدمات الإغاثية المنقذة للحياة فى غزة

الانروا
الانروا

أكدت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أنها ستواصل جهودها في توفير الخدمات الإغاثية المنقذة للحياة لأكثر من مليون ونصف مليون نازح في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، برغم التحديات الكبيرة، والظروف الصعبة التي قيدت من حركة العاملين في الوكالة الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية المختلفة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال أحد مسئولي الأونروا في غزة يوسف صقر، إن الوكالة تقدم خدمات متنوعة ومتكاملة للنازحين في مركز الإيواء على رأسها خدمات الإغاثة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية.

وأكد صقر على الحاجة الماسة للخدمات الإغاثية، مشيرًا إلى أن انقطاع المساعدات يؤدي إلى معاناة تفوق التصور في مراكز الإيواء، لأن النازحين يعتمدون بصورة كلية على المعونات التي توفرها وكالة الأونروا. 

وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نتهاون مع هجمات "حزب الله" اللبنانى

أشار مسئولي الأونروا إلى أنه مع استمرار القصف والنزوح - الذي يطال أيضًا موظفي الأونروا - إلا أن فرق الوكالة ما زالت تعمل بتفانٍ؛ لتوفير الإغاثة لسكان قطاع غزة الذي يعتمد أكثر من مليونين من سكانه على مساعدات وخدمات الأونروا للبقاء على قيد الحياة.

 يُشار إلى أن أكثر من 150 من موظفي وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قُتلوا خلال الحرب، فيما لحق الدمار بالعشرات من المقرات والمستودعات التابعة للوكالة في مختلف محافظات قطاع غزة.

وتعد الأونروا هي الذراع الرئيسية للجهود الإنسانية في قطاع غزة، ولا تمتلك أي جهة أخرى قدرة مماثلة للوكالة على توفير المساعدات بالحجم والنطاق اللازمين لتلبية احتياجات 2.2 مليون شخص في القطاع. 

txt

الصين: استمرار الحرب فى غزة يضع الشرق الأوسط على حافة خطر شديد


وكان عدد من المانحين قد علق تمويله للأونروا بعد ادعاءات إسرائيلية بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر، وسارعت الوكالة بفصل 9 من الموظفين، بسبب خطورة الادعاءات، ويُجري مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية- وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة- التحقيق في هذه الادعاءات.

وناشد أمين عام الأمم المتحدة الحكومات التي علقت تمويلها للأونروا، إعادة النظر في ذلك وضمان استمرار عمليات الوكالة، وإذا لم يُستأنف تمويل الأونروا، فستُضطر إلى وقف عملياتها بأنحاء المنطقة - بما في ذلك غزة - بنهاية فبراير الجاري.

وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا الخدمات الإغاثية المنقذة جنوب وادي غزة الوكالة الأممية المنظمات الإغاثية الدولية مسؤولي الأونروا

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

في 87 يوما فقط.. قصة تعاون ناجح بين "وزارة العمل" و"معهد الساليزيان" الإيطالي

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

"مراحل القضية".. عمل فنى يجسد صمود فلسطين فى معرض بمكتبة الإسكندرية

اغتصباها أمام حبيبها.. "ذئاب بشرية" تنهش فتاة النزهة فى عيد الحب

أمطار غزيرة على الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"