لسلامة المواطنين.. إزالة الأجزاء المعلقة والخطيرة بعقار بحي الجمرك في الإسكندرية

نفذ حي الجمرك بالإسكندرية إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط بعقار قديم بمنطقة اللبان بنطاق الحي، لما يشكل خطورة على المواطنين والمارة، وذلك وفق تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة كافة أشكال الخطورة الداهمة بالعقارات القديمة.

ونفذت إدارة المشروعات بالحي إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 35 علي بك الكبير - -اللبان، وذلك فور ورود شكوى بذلك، حيث تمت المعاينة وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي ودورين وجزء من الدور الثالث.

وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار إزالة وترميم، وتبين أن جزء من السور يمثل خطورة على المارة والذي تم إزالته، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وبوجود مهندس المنطقة، ومدير إدارة المتابعة الميدانية.