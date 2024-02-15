الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لسلامة المواطنين.. إزالة الأجزاء المعلقة والخطيرة بعقار بحي الجمرك في الإسكندرية

إزالة الخطورة بعقار
إزالة الخطورة بعقار قديم بالجمرك

نفذ حي الجمرك بالإسكندرية إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط بعقار قديم بمنطقة اللبان بنطاق الحي، لما يشكل خطورة على المواطنين والمارة، وذلك وفق تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة كافة أشكال الخطورة الداهمة بالعقارات القديمة.
ونفذت إدارة المشروعات بالحي إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 35 علي بك الكبير - -اللبان، وذلك فور ورود شكوى بذلك، حيث تمت المعاينة وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي ودورين وجزء من الدور الثالث.

وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار إزالة وترميم، وتبين أن جزء من السور يمثل خطورة على المارة والذي تم إزالته، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وبوجود مهندس المنطقة، ومدير إدارة المتابعة الميدانية.

 

حي الجمرك بالإسكندرية إزالة الأجزاء المعلقة العقارات القديمة محافظ الإسكندرية سلامة المواطنين

مواد متعلقة

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة

أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم الأربعاء.. و"الصرف الصحي" تتحرك

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

"مراحل القضية".. عمل فنى يجسد صمود فلسطين فى معرض بمكتبة الإسكندرية

اغتصباها أمام حبيبها.. "ذئاب بشرية" تنهش فتاة النزهة فى عيد الحب

أمطار غزيرة على الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"