الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار متفاوتة الشدة وصقيع ببعض المحافظات اليوم الخميس

امطار
امطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، باردًا على السواحل الشمالية الغربية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكون الثلوج ليلًا على مرتفعات سانت كاترين.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة حتى السبت (فيديو)

ويتوقع اليوم أمطارًا غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على "مطروح- إسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- دمياط- بور سعيد" على فترات متقطعة، وأمطارًا متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة.

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كما يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.

هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبروده القاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا مرتفعات سانت كاترين

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