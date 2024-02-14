الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن السويس" يضبط عنصرين شديدي الخطورة لحيازتهما مخدرات بـ32 مليون جنيه

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالسويس لحيازتهما كمية كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 300 ألف قرص مخدر لعقار "تامول" و30 كيلوجراما لمخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 32.1 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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