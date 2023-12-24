الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أقراص مخدرة وحشيش في حملات أمنية مكبرة بـ 5 محافظات

الأمن
الأمن

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، مطروح، الدقهلية، المنوفية، شمال سيناء) جهودهم، حيث تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، وبحوزته (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقتان).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (3.600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية).

وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة – 4 زجاجات مواد كحولية – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبط (عاطلان، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "هيروين، بانجو، أيس – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون  - ميزان حساس).

قطاع الأمن العام مركز شرطة الأقصر مديرية أمن مطروح مخدر الحشيش

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