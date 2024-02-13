الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة "دراجتك.. صحتك"

د.أشرف صبحي وزير
د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أطلق د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رابط التسجيل للدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، مساء الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل وصديقة للبيئة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة وحضره اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وممثلين عن بنك مصر وشركة قها للصناعات الكيماوية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الرياضة أن مبادرة "دراجتك..صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتًا إلى تقديم الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك" التي لاقت نجاحًا كبيرًا بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

وأشار صبحي إلى أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" هي إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في السنوات الأخيرة، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، وتستهدف المبادرة تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والازدحام المروري، داعيًا أطياف الشعب المصري من مختلف الأعمار، بالمشاركة في هذه المبادرة والاستفادة من مزاياها.

وتتضمن المرحلة الرابعة من مبادرة دراجتك صحتك 1000 دراجة جبلي وفقا للأسعار التالية:

سعر الدراجة متضمنة سعر الشحن: 4570ج 

سعر الدراجة بدون شحن: 4242ج 

معلومات التسجيل والدفع: 

• رابط التسجيل والدفع متاح للجمهور بداية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 2 / 2024.

•يتم النقر على كلمة (تسجيل جديد )، فى حالة الدخول على موقع وزارة الشباب والرياضة لأول مرة

• أو يتم النقر على كلمة (دخول): في حالة الدخول المسبق على الموقع. 

• يتم ملئ بيانات (الاسم، الرقم القومى، رقم الموبايل، الوظيفة، السن).

• يتم اختيار نوع الدراجة، والمحافظة، ومعلومات التسليم والشحن.

• عقب التسجيل يتم إرسال رسالة (sms) على رقم الموبايل متضمنة كود الدفع، ثم التوجه إلى أقرب مكان به مكنة الدفع الخاصة بشركة فوري للدفع.

• ويمكن الدفع باستخدام الفيزا عبر الإنترنت. 

معلومات الشحن والتسليم لجميع المحافظات: 

• يتم شحن الدراجات لجميع محافظات الجمهورية (إلى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة) ما عدا محافظتي القاهرة والجيزة.

• لمحافظتي القاهرة والجيزة: في حالة الرغبة في الشحن يتم التسليم من خلال فروع شركة الشحن، أما في حالة عدم الرغبة في الشحن يتم التسليم بالمركز الأولمبي بالمعادي 

موعد التسليم: 

• يتم تسليم الدراجات للجمهور بجميع محافظات الجمهورية بداية من الاثنين الموافق 2024/2/25، مع إمكانية تقسيط ثمن الدراجة من خلال بنك مصر وفقا لما يلي:

التقسيط على 6 شهور: 752ج شهريا 

التقسيط على 12 شهرا: 399ج شهريا.

التقسيط 24 شهرا: 224 شهريا (أقل من 8 جنيهات في اليوم).

ومن المنتظر إتاحة رابط التسجيل للمواطنين للحصول على دراجات مبادرة "دراجتك صحتك" على الرابط التالي: 

‏https://www.emys.app/sport/bike/public

مبادرة دراجتك صحتك المركز الاوليمبي الدراجات اللياقة البدنية الممارسة الرياضية

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