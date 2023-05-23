"حقق ملايين المشاهدات".. كواليس فيديو توصيل أب لابنته الجامعية على الدراجة

كشفت آية حمدي، صاحبة فيديو "أب يوصل ابنته الجامعية على الدراجة"، عن كواليس نشرها الفيديو وسبب نشره، مؤكدة أنها تفاجأت بانتشاره الواسع وردود الأفعال.

وقالت آية، إنها طالبة بكلية التربية جامعة دمنهور، في السنة الأخيرة، وإن والدها اعتاد أن يوصلها هي وشقيقاتها الثلاث أيام الامتحانات.

وأضافت: "أنا من كفرالدوار، ووالدي بيوصلني للموقف، كل يوم، وأنا في آخر سنة، حبيت أوثق اللحظة، أصحابي دعوا لي دعوة حلوة، نمت صحيت اندهشت إنه حقق مليوني مشاهدة".

وختمت: "بابا هيطلع معاش، وحسيت إن الفيديو مكافأة ليه".

جدير بالذكر أن الفيديو رُوّج على العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استحسان رواد السوشيال ميديا، كنموذج للأب المكافح الذي يقوم على رعاية أبنائه.