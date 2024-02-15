الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوليفان عن قرار بايدن: أى فلسطينى يعود لوطنه يفقد الحماية من الترحيل

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس جو بايدن بشأن تأجيل المغادرة القسرية لفلسطينيين موجودين في الولايات جاء بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، لافتًا إلى أن أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية يفقد هذه الحماية من الترحيل.

وأضاف سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض أن "القرار يستثني الفلسطينيين المدانين بجرائم أو يمثلون تهديدا للأمن العام".

ومنذ قليل، أعلن البيت الأبيض أن بايدن  وقع على مذكرة وافق فيها على تأجيل المغادرة القسرية لمدة 18 شهرا لفلسطينيين موجودين حاليا في الولايات المتحدة,

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