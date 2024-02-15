بينها "التنوع الثقافى والعيش المشترك".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

التنوع الثقافي والعيش المشترك، أحد الفعاليات الثقافية اليوم الخميس والموافق 15 فبراير 2024، والذي يحتشد بالعديد من الأمسيات الفنية والثقافية ونرصدها في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي السادسة مساء، يحتضن مركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، لقاء بعنوان “التنوع الثقافي والعيش المشترك”.

ويشارك في اللقاء كل من: دكتور أنور مغيث أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان، سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، دكتور سامح فوزي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، دكتورة سهير قنديل عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إيمان ممدوح فرنسيس مدير برامج الحوار المحلى بالهيئة القبطية الإنجيلية.



وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل الثنائى الكرتونى "توت وحور"، في الخامسة مساء، وذلك لمشاركة أطفال المكتبة في قصص حكى ومغامرات تعليمية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفكر والابداع لدى المتلقى.

فى بداية اللقاء مع الأطفال تقوم الشخصيات الكرتونية بالترحيب بالحضور من خلال فيديو صمم خصيصا للقاء، بعدها يدخل الثنائى فى مغامرات كوميدية تعود بالمشاهد إلى العصور القديمة من عصور ماقبل التاريخ إلى العصور الإسلامية مرورا بالعصور الفرعونية والرومانية والقبطية ينقل من خلالها التاريخ المصرى للأطفال بطريقة جذابة وممتعة ترسخ فى وجدانهم حب الوطن والتفاخر بأنتمائهم لهذا الوطن .

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية، اليوم عدة فعاليات. فضمن برنامج سينما الخميس، يقيم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة، في السادسة مساء، أمسية سينمائية جديدة بعنوان “أثر الفيلم القصير في السينما الفلسطينية”.

كما تتضمن الأمسية عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية القصيرة التي نجحت في حصد الجوائز والإشادات الدولية، وتعريف العالم بقضية الفلسطينية منها: فيلم "عينى" للمخرج أحمد صالح، وهو فيلم تحريك يتناول حياة بعض الصبية، يجمع بينهم شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان، الفيلم الروائى القصير " الببغاء" للمخرجة دارين ج. سلّام والمخرج أمجد الرشيد يحكي الفيلم عن أفراد عائلة يهودية تونسية يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين، فيلم "خمسة أولاد وعجل" للمخرج سعيد زاغة عن مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطرق، فيلم "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري يحكى عن نجاح شابان فلسطينيان في اكتشاف طريقة مبتكرة لتسجيل الموسيقى للحاق بالموعد النهائي لمسابقة، وفيلم ”بيت لحم 2001" للمخرج إبراهيم حنضل عن شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم.

وفي السابعة مساء، يحل فنان العود مايكل أنسي في حفل جديد مع رواد بمركز إبداع قصر الأمير طاز. وفي الثامنة مساء، يحتضن بيت السحيمي بشارع المعز، احتفال بعيد الحب، تحييه عازفة الفلوت الفنانة رانيا يحيي.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي السادسة مساء، تستقبل سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالجزيرة، لقاء جديد من لقاءات ملتقي المدرسة العربية والسينما والتلفزيون، يبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن المدرسة ثم عرض أفلام، روائي قصير "أميرة" من إخراج مارينا ابراهيم، فيلم روائي قصير "الزائر" من إخراج بثينة الناصرى - فيلم تسجيلي “بثينة” من إخراج جمال قاسم. ويعقب عرض الأفلام مناقشتها مع الجمهور وصناعها.

وفي السابعة مساء، يستضيف مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع للصندوق بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "ذكرى ميلاد يوسف شاهين الأستاذ الذى سعت العالمية لأفلامه".

وفي الثامنة مساء، يقام بمركز إبداع بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك، لقاء جديد من لقاءات صالون مقامات. بعنوان “سيد رجب ومشواره الفني”، بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، بمشاركة دكتورة مها العربي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور عاطف إمام.

فعاليات مكتبة الإسكندرية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة الاجتماعات (A) بمكتبة الإسكندرية، في الخامسة مساء، أمسية ثقافية لنادي الكتاب ومناقشة لرواية "مذكرات من العالم السفلي" للكاتب فيودور دوستويفسكي.

وفي الرابعة عصرا، يعقد بقصر الأميرة خديجة والتابع لمكتبة الإسكندرية بحلوان، ندوة بعنوان "الحب في الشعر العربي عبر العصور"، ضيف اللقاء الشاعر محمد البلشي. وتتضمن الندوة قراءة شعرية ومناقشة لبعض القصائد من ديوانيه «هوامش» و«زخات الأرق»

وفي السابعة مساء، يحتضن المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية، حفل فني والذي يحييه الفنان سعد العود.

حفلات دار الأوبرا المصرية

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا اليوم، عدة حفلات فنية تنظمها دار الأوبرا المصرية. ففي الثامنة مساء، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا بالجزيرة، حفلا بمناسبة عيد الحب لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج حازم رشدي.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها مجموعة من الأوبرات والمسرحيات العالمية منها افتتاحية شبح الأوبرا لـ ويبر، دون جيوفانى لـ موتسارت، قصة الحى الغربى لـ برينشتين، كافاليرا روستكانا لـ ماسكانى، شمشون ودليلة لـ سان صانص، صوت الموسيقى لـ رودجرز، كونت هوفمان لـ أوفنباخ ومقتطفات موسيقية من باليه كسارة البندق لشايكوفسكي.. أداء: رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، جيهان فايد، چولي فيظي، جاكلين رفيق، إلهامي أمين، عزت غانم، ليلي إبراهيم.

وفي ذات السياق، يستقبل المسرح الصغير، حفل موسيقي الحجرة، مع الفنان محمود البطران.

وفي الثامنة مساء، يعقد بمعهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، حفل ليلة طرب، والذي يحييه الفنان محمد الطوخي.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية حفل تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي.

وفي السابعة مساء، يحتضن مسرح أوبرا دمنهور، عرض “النداهة”، والذي تقدمه فرقة فرسان الشرق للتراث.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، ندوة بعنوان “في البدء كانت مصر”، مع الباحث وليد فكري.

وفي الخامسة مساء، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي، أمسية لمناقشة المجموعة القصصية “لا أسمع صوتي”، للكاتبة تيسير النجار، ويناقش المجموعة كلا من الكاتبين، أسامة جاد ومجدي نصار وتدير الأمسية إيمان علي.