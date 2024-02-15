الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شومان لـ"الشاهد": نحن أمة تحتفى بالموتى أكثر من الأحياء

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي إن عنوان ديوان "الموت سبوبة للعايشيين" كتبته أول مره في منتصف الثمانينات في مدح الشاعر عبدالدايم الشاذلي بعد موته.

 

أضاف شومان خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مصر تمتلك عظماء في الإنشاد".

 

وتابع:" نحن أمة تحتفي بالموتى أكثر من الأحياء".

 

وأكد أن الموت في صعيد مصر له جلال كبير جدًا عن أي منطقة أخرى، متابعًا:" وفكرة الموت في صعيد مصر لها جلال كبير جدًا علي عكس ما يقول صلاح جاهين، ولكن الحزن عندهم حزن شديد وهناك صعوبة شديدة في جمع كل النصوص، وأحسد كل الباحثين الذي جمعوا النصوص التي وصلت إلينا، ولذلك الموت في صعيد مصر له جلال كبير جدًا عن أي منطقة أخري".

 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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