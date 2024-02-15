الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يكشف من يفضّل رئيسا قادما للولايات المتحدة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بُثت أمس الأربعاء إنه يفضل جو بايدن على دونالد ترامب.

 

وردا على سؤال المحاور بافيل زاروبين، عمن يعتبر "الأفضل بالنسبة لنا" من بين الديمقراطي بايدن والجمهوري ترامب، قال بوتين: "بايدن أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله".

 

وأكد بوتين رغم ذلك أنه "مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي".

 

وأضاف: "بايدن سياسي من المدرسة القديمة، لكننا سنعمل مع أي رئيس يحوز ثقة الشعب الأمريكي".

 

وترامب هو المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر.

 

وكان الرئيس السابق ترامب، قد قال سابقا، إن "علاقة رائعة" جمعته بالرئيس بوتين حين كان يتولى مقاليد الأمور في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021.

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