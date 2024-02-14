الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عظّم جدودك..

الملكة «تى».. سيدة الدبلوماسية والسياسة

الملكة «تى»
الملكة «تى»

لم تولد كملكة.. لكنها استحقت اللقب بجدارة، فهى أشهر دبلوماسية وسياسية فى التاريخ المصرى القديم.. إنها الملكة «تى» زوجة الملك «أمنحتب الثالث» رابع ملوك الأسرة الثامنة عشرة، ووالدة الملك «إخناتون»، وجدة الملك «توت عنخ آمون».

ولدت «تى» وسط عائلة غير ملكية، والدها الكاهن «يويا» ووالدتها «تويا» وصيفة الملكة «موت إم ويا» والدة الملك «أمنحتب الثالث»، ومع اقتراب «تى» من أروقة القصر الملكى، وقع «أمنحتب» فى غرامها، ليتزوجها فى العام الثانى من حكمه، ويجعلها زوجته الملكية العظمى.

وللتدليل على حبه شيد لها قصرًا فخمًا يحتوى على بحيرة فى منطقة «ملقطة» بالأقصر، وأقام لها تماثيل ضحمة معادلة لتماثيل الملوك فى المعابد، وأصبحت ملامحها نموذجًا لملامح الإلهة «موت».

لكن «تى» لم تكتف بلقب «ملكة»، حيث تقلدت عددًا من المناصب الإدارية فى القصر، وكان لها دور كبير فى الدبلوماسية المصرية، وبعد وفاة زوجها ومع الثورة التى قادها ابنها الملك «إخناتون»، تولت مهمة الحفاظ على الاستقرار الداخلى للبلاد، بالإضافة إلى تنفيذها لأشهر خطة بروباجندا سياسية خارجية، لتوطيد علاقة «إخناتون» وعاصمته الدينية الجديدة بالملوك المحيطين بمصر.

توفيت الملكة بعد عهد «إخناتون»، وتم العثور على المومياء الخاصة بها بجوار مومياوتين أخرتين فى غرفة جانبية من مقبرة الملك «أمنحتب الثانى»، بواسطة العالم الآثرى فيكتور لوريه عام ١٨٩٨، وكانت المومياء الثانية لصبى توفى فى سن العاشرة، والمومياء الثالثة لامرأة غير معروفة أصغر سنًا، والثلاث مومياوات دون ملابس أو حلى، لذ لم يتم التعرف على أصحاب المومياوات وقتها.

لكن فى عام ٢٠١٠، نجح العالم الدكتور زاهى حواس فى حل اللغز عن طريق تحليل الحمض النووى، ونجح فى التعرف رسميًا على السيدة الكبيرة بأنها الملكة «تى»، حيث كانت خصلات الشعر الموجودة داخل مقبرة «توت عنخ آمون» مطابقة للحمض النووى لمومياء جدته الملكة «تى». ولطالما أثارت مومياء الملكة «تى» الجدل بسبب الشعر الأحمر الكثيف المحتفظ بنعومته بعد مرور آلاف السنين على وفاتها، وهى الآن موجودة فى قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط، بعد نقلها فى الموكب الملكى الشهير عام ٢٠٢٢.

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"