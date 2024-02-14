السجن 10 سنوات لخاطفى مقدم برامج تليفزيونية وصديقه فى الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد الجندي، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين من بينهم طليقته بخطف مقدم برامج تليفزيونية شهير في منطقة البدرشين، وصديقه بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين"مدحت.ع"، و"علي.إ"، و"محمد.م"، و"سامح.م"، و"حسن.أ"، و"تامر.م"، و"سعيد.م"، و"رقية.أ"، ارتكاب جريمة خطف طليق المتهمة الثامنة وصاحبه، بطريق التحايل بأن اقتادوهما بسيارة، واستدرجوهما إلى العقار الخاص بالمتهم الأول في منطقة البدرشين، بإبعادهما عن المارة واحتجزوهما هناك.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثمانية ارتكاب جرائم سرقة المجني عليهما بالإكراه وبث الذعر في نفسيهما فتمكنوا من شل مقاومتهما واستولوا على منقولاتهما ومبالغ مالية، كانت بحوزتهما، إذ كشفت تحريات الشرطة أنهم حازوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتقيد حريتهم دون ترخيص.

وقدمت النيابة المجني عليه بصفته متهمًا تاسعَا ارتكاب جريمة تزييف الآثار المضبوطة، بحوزته وباق المتهمين، والتي جاءت في تقرير لجنة خبراء وزارة السياحة والآثار، بقصد التحايل على المواطنين.