الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بن غفير يعلن نقل "مروان البرغوثى" للعزل الانفرادى

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي

أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن أنه تمكن من نقل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي من سجن عوفر للعزل الانفرادي.

وقال بن غفير في تدوينة على منصة "إكس"، مساء الأربعاء: أنا سعيد لأن جهاز الأمن الإسرائيلي ينفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الأسرى في السجون، وقام اليوم بنقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي في أعقاب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.

وأضاف: "لقد ولت الأيام التي سيطر فيها المقاومون على إدارة السجن".

وفي وقت سابق، كشف موقع "والا" العبري، عن أوضاع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع العبري إن البرغوثي يتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن البرغوثي يشكو أوضاعه في سجون الاحتلال، إذ يعاني من "طعام قليل، مكبل عارٍ ويتعرض للضرب من قبل السجانين".

وبحسب "والا" العبري، فإن مروان البرغوثي، قدم التماسًا إلى المحكمة عبر محاميه أفيغدور فيلدمان، يطالب فيه بإبعاده عن جناح العزل الانفرادي الذي نقل إليه الشهر الماضي، وأن ضباط "الشاباك" يتعرضون له بالمضايقات.

وأشار إلى أن حراس السجن أخذوا من البرغوثي الفرشة، وأجبروه على المشي منحنيًا، وقام مدير السجن بتهديده، وفقًا لموقع "والا" العبري.

وبحسب ما ذكر الموقع العبري، قال البرغوثي إنه في بداية شهر ديسمبر الماضي: دخل عدد من الحراس إلى زنزانتي في سجن عوفر، وقاموا بتقييد يدي وقدمي وأجبروني على المشي منحنيًا.

وأضاف أن مدير السجن قام بعد ذلك بضربه وتهديده بقوله: "سأقضي عليك"، ومن هناك نقله إلى الزنزانة في سجن أيالون لمدة خمسة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد البرغوثي أن الظروف في جناح العزل، والتي كان يعرفها بالفعل من ماضيه كسجين، ساءت. 

الاحتلال حكومة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي بن غفير مروان البرغوثي

مواد متعلقة

"صحة غزة": الدول التى أوقفت تمويل الأونروا تشارك فى إعدام الفلسطينيين

ماكرون: نعارض الهجوم على رفح

"عباس" يطالب "حماس" بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى

الحريرى يزور ضريح والده.. ويعد أنصاره: "كل شى بوقتو حلو"

إصابات فى صفوف اللبنانيين عقب غارة إسرائيلية بمنطقة النبطية

لافروف: حماية الروس فى الخارج أولوية وسط عدم الاستقرار العالمى

"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لأكبر 5 بنوك إسرائيلية بسبب الحرب على غزة

روسيا: لم نعد نعتبر فيينا مكانًا مناسبًا للمحادثات بعد تغيير حيادها

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"