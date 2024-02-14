بن غفير يعلن نقل "مروان البرغوثى" للعزل الانفرادى

أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن أنه تمكن من نقل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي من سجن عوفر للعزل الانفرادي.

وقال بن غفير في تدوينة على منصة "إكس"، مساء الأربعاء: أنا سعيد لأن جهاز الأمن الإسرائيلي ينفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الأسرى في السجون، وقام اليوم بنقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي في أعقاب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.

وأضاف: "لقد ولت الأيام التي سيطر فيها المقاومون على إدارة السجن".

وفي وقت سابق، كشف موقع "والا" العبري، عن أوضاع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع العبري إن البرغوثي يتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن البرغوثي يشكو أوضاعه في سجون الاحتلال، إذ يعاني من "طعام قليل، مكبل عارٍ ويتعرض للضرب من قبل السجانين".

وبحسب "والا" العبري، فإن مروان البرغوثي، قدم التماسًا إلى المحكمة عبر محاميه أفيغدور فيلدمان، يطالب فيه بإبعاده عن جناح العزل الانفرادي الذي نقل إليه الشهر الماضي، وأن ضباط "الشاباك" يتعرضون له بالمضايقات.

وأشار إلى أن حراس السجن أخذوا من البرغوثي الفرشة، وأجبروه على المشي منحنيًا، وقام مدير السجن بتهديده، وفقًا لموقع "والا" العبري.

وبحسب ما ذكر الموقع العبري، قال البرغوثي إنه في بداية شهر ديسمبر الماضي: دخل عدد من الحراس إلى زنزانتي في سجن عوفر، وقاموا بتقييد يدي وقدمي وأجبروني على المشي منحنيًا.

وأضاف أن مدير السجن قام بعد ذلك بضربه وتهديده بقوله: "سأقضي عليك"، ومن هناك نقله إلى الزنزانة في سجن أيالون لمدة خمسة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد البرغوثي أن الظروف في جناح العزل، والتي كان يعرفها بالفعل من ماضيه كسجين، ساءت.