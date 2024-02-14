حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بروض الفرج

قررت جهات التحقيق فى روض الفرج حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بمنطقة روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة روض الفرج لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وأقرا بإرتكاب عدد (8) وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل مقيم بمحافظة الجيزة ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.