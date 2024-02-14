الأربعاء 14 فبراير 2024
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محمد شادى: عودة علاقات مصر مع تركيا دليل حكمة الموقف المصرى

جانب من لقاء الرئيس
جانب من لقاء الرئيس السيسي مع أردوغان

قال د.محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، إن عودة العلاقات المصرية التركية بعد الأزمات الطاحنة التي حدثت بين البلدين دليل على حكمة الحكومة المصرية في الرد على الجانب التركي طوال السنوات الماضية.

التعاون  المصري التركي 

أكد شادي، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر وتركيا لديهما نوع من التكامل منذ عصور قديمة، حيث تعد مصر وتركيا من الدول المتوازنة في المنطقة منذ أيام محمد علي.

أضاف أن الموقف المصري كان متوازنا وتعامل بحكمة شديدة مع الجانب التركي رغم التوترات السياسية التي حدثت بين البلدين الفترة الماضية، والدليل على ذلك أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ظل مستمرًا طوال السنوات الماضية رغم التوترات السياسية بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر وتركيا يعملان على اقتراض الأموال من الخارج من أجل تنشيط الجوانب الاستثمارية القومية، لذا الاقتصاد المصري مشابه بصورة كبيرة للنظام التركي مع اختلافات هيكلية طفيفة.

التبادل التجاري المصري التركي 

وتابع: مصر وتركيا لديهما تمركزات إقليمية كبيرة في المنطقة، لذا سيكون هناك أسواق جديدة أمام الجانب المصري والتركي الفترة المقبلة، لذا التعاون المصري التركي سيعود بالنفع على كلتا البلدين في كافة القطاعات والمجالات السنوات المقبلة.

محمد شادي الحياة اليوم الحياة محمد شردي الحبتور للأبحاث

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