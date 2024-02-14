رئيس "الأعمال المصري والتركي": 6 أشهر من الاتصالات المكثفة لتعزيز التعاون المشترك

قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري والتركي، إن مصر قامت بتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتركيا خلال 2023، مُشيرًا إلى عودة العلاقات بين الدولتين بشكل كبير مؤخرًا.

التعاون المصري التركي

وأكد “اللمعي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية “الحياة”، أن الاستثمارات التركية على الأراضي المصرية في تزايد مستمر، وتركيا طالبت بزيادة استثماراتها في مصر بجميع القطاعات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن مجلس الأعمال المصري والتركي يعقد اتصالات مكثفة منذ أكثر من 6 أشهر، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.