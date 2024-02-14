الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "الأعمال المصري والتركي": 6 أشهر من الاتصالات المكثفة لتعزيز التعاون المشترك

جانب من زيارة أردوغان
جانب من زيارة أردوغان لمصر

قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري والتركي، إن مصر قامت بتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتركيا خلال 2023، مُشيرًا إلى عودة العلاقات بين الدولتين بشكل كبير مؤخرًا.

التعاون المصري التركي 

وأكد “اللمعي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية “الحياة”، أن الاستثمارات التركية على الأراضي المصرية في تزايد مستمر، وتركيا طالبت بزيادة استثماراتها في مصر بجميع القطاعات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن مجلس الأعمال المصري والتركي يعقد اتصالات مكثفة منذ أكثر من 6 أشهر، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة. 

عادل اللمعي رئيس مجلللس الأعمال المصري والتركي الحياة اليوم الحياة محمد شردي

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