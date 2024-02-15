الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى في دوري أبطال إفريقيا، من المواضيع التي يتزايد معدل لبحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

بدأ اليوم الثلاثاء 14 فبراير فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية وذلك عقب بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

الجمعة القادمة 17 فبراير.. موعد المبااة المرتقبة بين الأهلي وبلوزداد

وجاءت تلك الإجازة والتى مدتها يوم واحد ليلة 24 ساعة  ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري المنتظر يوم  الجمعة القادمة 17 فبراير 2024 في التاسعة مساء في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أماكن تمارين الأهلي استعدادا للمباراة؟

ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء قبل استقلال الطائرة الخاصة التي ستنقله إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد للصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

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من هو رئيس بعثة الأهلي في مباراته مع بلوزداد الجزائري؟

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد في المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال إفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

تاريخ الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد 3 مباريات اثنين منها في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفي المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024 

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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