تسليم شهادات محو الأمية لـ 45 دارسًا من أهالى الحوامدية

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بتسليم 45 مواطنا من أهالى مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة، وذلك بحضور النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس النواب.

55 دارسا من الحوامدية

وأشارت “عبد الحليم” إلى أن الدورة تم عقدها لعدد 5 فصول دراسية بإجمالى 55 دارسا من مواطنى المدينة وقام على شرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسون من موظفى المدينة ومحو الأمية وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضافت أنه تم تنظيم قافلة إضافية لاختبار عدد من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية، والتى تمكنت من استكتاب عدد 55 فردا كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.

حضر مراسم تسليم الشهادات هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية ومحمد عبدالرحمن مدير فرع تعليم الكبار بالجيزة.

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