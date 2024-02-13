برلمانى: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء باستهداف رفح.. ومصر لديها سيناريوهات

أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام واستنكاره الشديد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف مدينة رفح خلال الأيام الأخيرة، قائلًا: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء.

وأوضح القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن استمرار المجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطينى، مرفوضة تمامًا والاحتلال يبحث عن نصر زائف لن يحققه وسط صمت دولي مريب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن استهداف رفح الفلسطينية يعد إصرارًا من القوات الإسرائيلية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر، وهو ما لن تسمح به مصر على الإطلاق، معقبًا: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة، والدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات ووقف كل المخططات الشيطانية التى يسعى إليها نتنياهو وحكومته، لافتًا إلى أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.

وأكد النائب أن صمت المجتمع الدولي وعدم استنفاره لهذا العدوان رغم مرور 5 أشهر عليه سيدفع لتفجير المنطقة.

واختتم أن حكومة الاحتلال تجر المنطقة إلى سيناريو لا أحد يعلم مداه، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث، قائلًا: مصر ستظل على العهد والوعد بنصرة الشعب الفلسطيني وضمان دخول المساعدات لقطاع غزة.