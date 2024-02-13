الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإذاعى "حازم طه" يكشف سبب تعلقه بالإذاعة وحبه لها منذ طفولته

الإذاعي حازم طه
الإذاعي حازم طه

كشف الإذاعي حازم طه، تفاصيل عن بدايته في الإذاعة، مؤكدًا أنه منذ طفولته يحب الإذاعة ويحب الإلقاء والكلام مع الناس ومن هنا بدأت موهبته.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه هو من اكتشف صوته في المدرسة، مشيرًا إلى أنه تربى على الإذاعة وبرامجها، لأن التليفزيون لم يكن منتشرًا وقتها وكانت الإذاعة هي الأساسية بكل البيوت المصرية.

وتابع، أنه توجد أجيال كثيرة ولدت ووجدت لديها تليفزيونًا وراديو، أما هو فنشأ في بيت به راديو فقط وكان من وقت استيقاظه من النوم يتابع برامج الإذاعة ويضبط مواعيده عليها، مشيرًا إلى أن الإذاعي المأمون أبوشوشة، ابن خال والدته، وهو من الأسماء الرنانة في الإذاعة، كما أنه أول من قدم برنامج "صباح الخير" بالإذاعة.

سبب ارتباط الناس بالإذاعة

وأشار إلى أن المأمون أبوشوشة، ترك تراثًا في الإذاعة لا مثيل له، وكان في طفولته يتمنى أن يعمل بالإذاعة، في الوقت الذي كانت الإذاعة حلمًا من بعيد لأن الناس تسمع الأصوات ولا تعرف صاحبه وهذا سبب ارتباط الناس بالأصوات.

الإذاعي حازم طه طفولته الإذاعة موهبته التلفزيون ارتباط الناس بالإذاعة

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