الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإذاعى حازم طه يوجه عدة نصائح لكى يحافظ المذيع على جمال صوته

حازم طه
حازم طه

وجه الإذاعي الكبير حازم طه، عدة نصائح لكي يحافظ بها المذيع على جمال صوته وطبقته، مؤكدًا أن الجهاز الصوتي مهم جدًا ولا بد أن يكون عالمًا بمخارج كل حرف ولا بد من الحفاظ على سلامة الصوت.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه إذا كان لديه تجويف في الصوت والصدر والجيوب الأنفية فإنه يعطي صدى للصوت، مشيرًا إلى أن تناول الطعام بكثرة قبل التسجيل أو تناول طعامًا غير مناسب فإنه يؤدي إلى إفساد مخارج الحروف.

التحذير من تناول الطعام الحار قبل التسجيل

كما حذر من تناول الطعام الحار قبل التسجيل، مؤكدًا أنه أكبر مدمر للصوت، وهذا ما تعلمه في بدايته كما شاهد المشايخ وقراء القرآن الكريم وكيف كانوا يخافون على أصواتهم ويحرصون على تدفئتها بالمشروبات الساخنة، ومنهم الشيخ محمد رفعت والشيخ الحصري، وغيرهما من المشايخ الذين تعلم منهم.

حازم طه جمال صوته الشيخ الحصري التسجيل الشيخ محمد رفعت

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