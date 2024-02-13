الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أضواء على الماضى".. الإذاعى حازم طه يكشف تفاصيل أول برنامج إذاعى من تقديمه

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية لور دكاش

كشف الإذاعي حازم طه، تفاصيل أول برنامج قدمه في الإذاعة، وكان يحمل اسم "أضواء على الماضي"، وكان ذلك عام 1975.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه كان للمرة الأولى يقدم برنامجًا وكان صوته برعم وليس وقتًا بذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه مذيع أخبار وفكر مع زميلته سهام كمال، في تقديم برنامج إذاعي في أول سنة لهم بالإذاعة.

وتابع، أنه فكر مع زميلته في الذهاب إلى الإعلاميين والأساتذة الكبار والفنانين المتقاعدين في منازلهم ليتعلموا منهم كيف تسير حياتهم بعد التقاعد، وتم عمل البرنامج وكانت فكرته جميلة، مشيرًا إلى أن الفنانات كن يرحبن بالتسجيل معهن ويكشفن عن معاناتهن بعد الشهرة من التجاهل وعدم السؤال عليهن.

الفنانة اللبنانية لور دكاش وأغنيتها الشهيرة

وأشار إلى أن الفنانة لور دكاش، صاحبة أغنية "أمنت بالله"، وهي لبنانية وعاشت بمصر، وأخذت الجنسية المصرية كشفت لهم عن كواليس فيلم "الوردة البيضاء"، مع عبدالوهاب، وغيرها من الأعمال.

الإذاعي حازم طه أول برنامج الإذاعة أضواء على الماضي الفنانة اللبنانية لور دكاش

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