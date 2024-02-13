الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عيد الحب
عيد الحب

يحتفل العالم غدا باليوم العالمي لعيد الحب لعام 2024 وفي هذه المناسبة يتبادل الناس المعايدات ورسائل التهنئة والهدايا حتى يعبروا عن حبهم للطرف الآخر سواء من الأهل أو الأصدقاء أو شريك حياتهم.

تاريخ عيد الحب 2024

وبحسب التاريخ العالمي يصادف غدا 14 فبراير 2024 عيد الحب، والمعروف باسم "فلانتين داي" نسبة للقديس فلانتين، وفي هذا الصدد يستعرض “الدستور” من خلال التقرير التالي بعض رسائل عيد الحب لعام 2024.

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رسائل تهنئة عيد الحب 2024

  • كل عيد حب وانت عيدي.
  • باقة من أجمل الورود بقدوم عيد الحب السعيد معطرة بالعود لك يا حبيبي يا صاحب الجود.
  • أحلى رسالة عيد حب وأجمل وردة لأرق قلب تقول لك كل عام وأنت بخير يا رب.
  • لو كان لعيد الحب وردة فهي أنت، وإن كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكوني معي.
  • أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، وأتمنى لك عيد حب سعيد.
  • أحبك بعدد ما مرت دقائق بيني وبينك، وإذا لم أراك بعيني فإن قلبي ينطق بك.
  • كل عيد حب وانت معي بجانبي.
  • لن اقول لك عيد حب سعيد ولكن انت الحب لكل عيد.
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  • أحبك بعدد ما مرت دقائق بيني وبينك، وإذا لم أراك بعيني فإن قلبي ينطق بك.
  • كل عام وحبك الأجمل يا منير شمعة سنيني كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.
  • يكفيني من عمري لحظتين: لحظة تكون فيها أنت سعيد، ولحظة تتذكرني وأنا في عيد الحب عنك بعيد.

عبارات تهنئة عيد الحب 2024

  • في عيد الحب أهديك سفينة ورد حمراء أشرعتها الحب والأشواق، وأسلمك سنين عمري وكل حرف كتبته من قلمي وحبري.
  • هذا عيد آخر سأخبركِ به، وإن لم تسمعين: أنتِ أجمل، حين تبتسمين.
  • أنت حبي وبسمته وأنت عيد الحب في هذا الوجود.
  • كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت منايا.
  • كل عام وأنت عمري وفرحته، كل عام وأنت دائمًا معي.
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هدايا الفلانتين.. شوارع القاهرة تتزين لاستقبال عيد الحب (صور)

  • عيد الحب له آخر، والليل له آخر، والعمر له آخر بس بصراحة حبي لك ما له آخر.
  • الثلج هدية الشتاء، والشمس هدية الصيف، والزهور هدية الربيع، والدبدوب هدية عيد الحب، وأنت هدية العمر.
  • إنّ هذا اليوم ليس بعيد العشاق، إنّ هذا اليوم عيد لقمر المساء، إنّ هذا عيد شمس الصباح، إنّ هذا اليوم هو يوم عيدي معك فقط.
  • أتمنى لك في عيد الحب ألف ضحكة تملأ أيامك، وألف فرحة تنور أحلامك، وألف وردة تزين الطريق قدامك.
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