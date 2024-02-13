الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى مجانى على مهن التفصيل والخياطة لفتيات أسيوط

ختام برنامج تدريبى
ختام برنامج تدريبى


اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات بمركز التدريب المهني بـ"بنى غالب" بأسيوط، وتسليم عدد 20 متدربة شهادات إتمام التدريب، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب اللازمة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.

يأتي هذا فى ضوء تنفيذ المديرية خطة التدريب المهنى للعام 2023/ 2024 لدعم الشباب والفتيات من أبناء المحافظة والمقيمين بها، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما أن تلك الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن التي تتطلبها سوق العمل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تفيد إتمام الدورة بنجاح فى البرامج المشتركة.

وأوضح علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة، أن تنفيذ تلك الدورات التدريبية المجانية يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والحصول على فرصة عمل لائقة فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفق أحدث الأساليب العالمية.

 وأضاف مدير المديرية أن المتدربات يحصلن على بدل انتقال نقدي يوميًا مع وجبة خفيفة خلال اليوم، فضلًا عن أنه يتم تسليمهن الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجانًا، مع إعطاء الأولوية لهن في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات المتاحة وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية تتمثل في صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم، وذلك بمقر المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث، ومؤكدًا أنه تتم متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني.
 

مديرية العمل اسيوط بني غالب التدريب المهني تدريب الشباب

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