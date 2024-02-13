مواجهة قوية بين سموحة والبنك الأهلي في الأسبوع الثاني عشر لدوري نايل

يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل.

الفريقان فشلا في بطولة كأس الرابطة التي أقيمت خلال توقف الدوري، وخرج البنك الأهلي من الدور الأول، وخرج سموحة من الدور ربع النهائي.

سموحة يبحث عن الفوز

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السادس برصيد 16 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز، وحقق سموحة أربعة انتصارات، وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل عشرة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات، واكتفي بضم لاعبين فقط في الانتقالات الشتوية وهما عبد الله بستانجي مدافع الأهلي الشاب وحسام جريشة لاعب المصري على سبيل الإعارة.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان، وحسن تيمور، وعبدالرحمن عامر، ومحمد المغربي، ومحمد مصطفى ميدو، وجاستيس آرثر، وبركات حجاج، وطارق علاء، ومحمود وحيد، وإسلام جابر، ودوكو دودو، وعمرو قلاوة، ومحمد متولي كناريا، وأحمد خالد، ومحمد عصام، وعبد اللطيف بن قسو، ومصطفى البدري، ولحسن دحدوح، وحسام حسن، وفادي فريد.

البنك الأهلي والهروب من القاع

على الجا نب الأخر يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط من 11 مباراة، وحقق البنك الأهلي ثلاثة انتصارات، وخسر 8 مباريات، وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا، ويسعى للفوز ومواصلة الابتعاد عن صراع الهبوط.

وتعاقد البنك الأهلي مع خمسة لاعبين في الانتقالات الشتوية، وهم محمد عبد الغني من الزمالك، وأحمد ربيع لاعب السكة الحديد، وعبد العزيز سيد من الداخلية، وياو أنور من الإسماعيلي، والفلسطيني موسى فراوي من هلال القدس.

يدير المباراة حمادة القلاوي، ويساعده رجب محمد، ومصطفى حسين، ومعهم محمد التابعي الغازي حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكم فيديو، ومحمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.