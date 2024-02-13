وزيرة خارجية ألمانيا: مثلث فايمار سيصبح مركزًا للقوة ومؤسسة فكرية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن مثلث فايمار (الذي يضم ألمانيا وفرنسا وبولندا) من الممكن أن يصبح مركزًا للقوة والفكر في أوروبا أكثر من أي وقت مضى في تاريخه الذي يمتد 30 عامًا.

وأوضحت بيربوك - في تصريحات أمس الإثنين -أنها ستلتقي مع نظيريها الفرنسي والبولندي في باريس لمناقشة مكافحة المعلومات المضللة والهجمات المعلوماتية وصولا نحو أوروبا قوية ومرنة في الأوقات العاصفة.

وتابعت: "إن تماسك أوروبا يشكل التأمين على حياتنا خاصة في الأوقات التي تهاجم فيها روسيا نظام السلام الأوروبي، وتسبب الأزمات حالة من عدم اليقين في مختلف أنحاء العالم، وتهز الميول المناهضة للديمقراطية أسس القيم الأوروبية".

وشددت: "إن قوتنا الثلاثية تكمن في أننا ننظر إلى أوروبا من وجهات نظر مختلفة.

نحن نعمل على الوصول لكيفية دعم أوكرانيا بشكل أفضل معًا، لأن ذلك يعزز أمننا جميعًا ونواصل بناء الاتحاد الأوروبي حتى يصبح مقاومًا للعوامل الجوية من أجل مستقبل يضم 30 عضوًا وأكثر".