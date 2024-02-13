الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تعليق بايدن بشأن اجتياح رفح

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على العيش بكرامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أنه بحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التطورات في قطاع غزة والأوضاع بالمنطقة.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أنه لا يمكن تنفيذ عملية عسكرية في رفح دون ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا للغاية من الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة من المدنيين الأبرياء والأطفال.

وأعرب عن رفضه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، مؤكدًا أن أمريكا تدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة لكن هناك بعض الثغرات في الاتفاق.

ولفت إلى أن أمريكا تعمل اتفاق تبادل يفضي إلى هدنة في غزة من 6 أسابيع، مؤكدًا أن إطلاق سراح الرهائن من غزة أولوية بالنسبة لواشنطن.

وأشار إلى أنه يجب حماية المدنيين في رفح، مستطردًا أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها في العراق وسوريا.

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