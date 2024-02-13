الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكى يستأنف مهامه اليوم

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

يتوقع أن يستأنف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مهامه اليوم الثلاثاء بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام إثر نقله إلى المستشفى في ضاحية واشنطن، وفق ما نقل البنتاجون عن أطبائه في بيان الإثنين.

وكتب الاطباء "نتوقع تعافيا ناجحا"، مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي أدخل الأحد إلى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.

وسبق أن نقل أوستن مرارا إلى المستشفى من دون إبلاغ البيت الأبيض بسبب إصابته بسرطان البروستات.

وهذه المرة، تم إبلاغ الرئاسة الأمريكية والكونجرس بالحالة الصحية للوزير قبل نقله إلى المستشفى، وفق ما صرح المتحدث باسمه بات رايدر الإثنين.

ولم يوضح رايدر ما إذا كان أوستن سيستأنف عمله "من المستشفى أو من منزله"، لكنه لفت إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها لبروكسل هذا الأسبوع.

وتوقع الأطباء بحسب بيان البنتاجون ألا تؤثر مشكلة المثانة على تشخيص إصابة الوزير بالسرطان الذي "يظل وضعه ممتازا". 

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

مجلس الأمن يفتح ملف اتفاق "مينسك" بناء على طلب روسى

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكى يستأنف مهامه اليوم

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال