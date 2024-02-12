برلمانية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر

تحدثت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، حول الوضع السياسي بين مصر وإسرائيل.

وقالت عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، إن مصر تواجه خطرا كبيرا من الكيان الصهيوني المحتل، الذي يسعى لزعزعة استقرارها وأمنها القومي، مشيرة إلى أن الردود الدبلوماسية لم تعد كافية لمواجهة هذا التهديد، وأنه يجب على مصر تصعيد خطابها وموقفها.

وطالبت عبدالناصر، بسحب السفير المصري من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من مصر، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لإيصال رسالة واضحة للصهاينة، الذين يروجون للأكاذيب والمغالطات عن مصر وشعبها وحكومتها.

وأكدت أن الأمن القومي المصري هو خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن جميع المصريين متحدين ومتضامنين في هذه القضية، وأنه لا يوجد أي انقسام أو معارضة في هذا الشأن، قائلة: "الصهاينة نسوا مصر والمصريين، ولازم نذكرهم بقوتنا وعزتنا".

وأضافت أن الجبهة الداخلية المصرية قوية ومتماسكة، وأن الشأن الداخلي لا يهم الكيان الصهيوني، وأن جميع القوى السياسية في مصر ستقف ضد أي عدوان أو تدخل من جانب إسرائيل.

واختتمت عبدالناصر تصريحاتها بالقول إن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل، ولكن إسرائيل تخالف هذه المعاهدة بتهديداتها واعتداءاتها، مستشهدة بالمثل الشعبي: "تفقد كنز بمثل لها أمان واستقرار".